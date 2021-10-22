Galatasaray'ı Bayern Münih zannettiler!

Galatasaray'ın Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşma öncesi stadyumun skorbordunda izleyicileri gülümseten bir hata yaşandı. Stadyum yetkilileri karşılaşma öncesi ilk 11'lerin gösterildiği ekranda Galatasaray'ın kadrosu yerine Alman ekibi Bayern Münih'in kadrosunu verdi.

Galatasaray amblemi ile skorborda verilen Bayern kadrosunun teknik adam koltuğunda ise Fatih Terim yer aldı. Hatanın sosyal medyada paylaşılması ile Avrupa Ligi'nde liderliğini koruyan Galatasaray'ın, Bayern Münih gibi güçlü olduğu yorumları yapıldı.