AjansHaber.com.tr Gündem Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BİM'den fahiş fiyat açıklaması
İmamoğlu adaylığını mı duyurdu?
BİM'in skandal açıklamaları istifa getirdi!
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı!
Uzman çavuşa iftira atan doktor FETÖ'cü çıktı!
Aslı Baykal: Ya Erdoğan, ya Rifkin dediler
Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü