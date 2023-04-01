Galatasaray'dan 'yok artık' dedirtecek çilek transferi!

Bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Dursun Özbek, şampiyon olunması halinde Okan Buruk'a hediye transferi olarak Sergio Ramos'u düşünüyor.

Yıllık 4 milyon euro maaş isteyen Sergio Ramos'a 2.5 milyon euro net maaş ve bonuslar teklif edilecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun ligler bitince serbest kalmasını değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Ramos'a imza attırarak tüm dünyaya gövde gösterisi yapacak.

Taraftara 'çilek' hediyesi

Hem Okan Buruk'a hem de taraftara 'çilek' hediyesi olarak planlanan Ramos transferi için Galatasaray yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.

Bu sezon neler yaptı?

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Bu sene İspanya Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklayan Ramos, milli forma ile 180 maça çıkarken 23 gol kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre şu an 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan tecrübeli savunmacı, 2018 yılında maksimum 50 milyon Euro'luk değere ulaşmıştı.

Ayrıca 37 yaşındaki stoperin, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 1'i FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplamda 28 kupası bulunuyor.