Galatasaray'dan yılın transferi! Fransız yıldız geliyor

Galatasaray, gelecek sezonda da bu sezon olduğu gibi yıldız transferleriyle adından söz ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki önemli oyuncular arasında Angelino, Ziyech, Pulisic ve Aubameyang gibi isimler bulunuyor.

Kante, menajeri tarafından Galatasaray’a önerildi

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray birçok yıldız futbolcu ile görüşmelere devam ediyor. Chelsea forması giyen Fransız orta saha futbolcusu N’Golo Kante, menajeri tarafından Galatasaray’a önerildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kante, yeni sezonda Chelsea’de düşünülmüyor.

N’Golo Kante, bu sezon Chelsea forması ile sadece 9 maça çıktı. Kante, bu maçta sadece 1 gol atabildi. Kante, daha önce sırasıyla Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea formalarını giydi.

N’Golo Kante, bu sezon ciddi sakatlıklar yaşadı. Kante, 15 Ağustos 2022’de uyluk sakatlığı yaşayarak 189 gün sahalardan uzak kaldı. Kante, bu sezon 38 maç kaçırdı.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 431 maçta 24 gol atarken 29 asist katkısında bulundu. Fransız yıldız, ülkesinin formasını ise toplamda 53 kez terletmeyi başardı.