AjansHaber.com.tr Spor Galatasaray'dan TFF'ye 'Süper Kupa' talebi!

Galatasaray'dan TFF'ye 'Süper Kupa' talebi!

​7 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF'ye sürpriz bir talepte bulundu.

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteğinin daha olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, VAR hakemlerinin de yabancı olmasını ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesini istiyor.

TARİH DEĞİŞMEZSE FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Karşılaşmanın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunan Fenerbahçe, TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş ancak TFF, "7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bu iki isteğinin yerine getirilmemesi durumunda karşılaşmaya U19 takımı ile çıkacağını resmen açıklamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı
Galatasaray'dan TFF'ye 'Süper Kupa' talebi!
Trabzonspor'dan PFDK sevklerine sert tepki
Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ultimatom!
Olaylı maçta tutuklanan 2 taraftar tahliye edildi!
Gözler Ali Koç'ta! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?