Galatasaray'dan TFF'ye 'Süper Kupa' talebi!

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteğinin daha olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, VAR hakemlerinin de yabancı olmasını ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesini istiyor.

TARİH DEĞİŞMEZSE FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Karşılaşmanın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunan Fenerbahçe, TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş ancak TFF, "7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bu iki isteğinin yerine getirilmemesi durumunda karşılaşmaya U19 takımı ile çıkacağını resmen açıklamıştı.