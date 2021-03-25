Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün televizyona konuşan Başkan Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"ÇOK KIRILGAN BİR CAMİA"

"İflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında, federasyona yapılan bu başvuruyu ciddiye almadık çünkü müflis bir tüccar hareketi bu. Amaç gündem değiştirmek. Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 29 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor. Bu beni ilgilendirmez. Bu Galatasaray'da yapılsa, beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz."

"TALEBİN REDDEDİLMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

"Nihat Özdemir, 'Biz konuyu inceliyoruz, sonrasında da Tahkim Kurulu'na vereceğiz.' dedi. Biz irkildik. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebi ile ilgili TFF'ye 6 sayfalık dilekçe verdik. Daha önce Tahkim reddetmiş, Meclis reddetmiş. Daha önce reddedilmiş bir şey, çok kuvvetli delil olduğunda yeniden görüşülebilir. Sürekli bu konuyu kaşıyorlar. Neden? Biz bu talebin reddedilmesi için TFF'ye başvurumuzu yaptık."

"SEN KİMSİN!"

"Rakibimizi 1-0 yendiğimiz maça gittik. Bir bakıyorsun karşında dev bir pankart. 'Fenerbahçe Cumhuriyeti.' O kadar savcı var orada ve devlet ricali var. Bu nedir yahu? 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla Fenerbahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya? Fenerbahçe camiası lütfen sözlerimden alınmasın.