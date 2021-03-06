Galatasaray'dan tarihi anlaşma: Resmen açıklandı

Sarı kırmızılılar, Enerjisa ile ortak olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na güneş enerjisi tesisini kurulacağını duyurdu.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nun elektrik ihtiyacını Enerjisa ile ortak olarak kuracağı güneş panellerinden karşılayacak.

Galatasaray'ın resmi intternet sitesinden yapılan açıklamada yapılacak işbirliği "Kulübümüz ve Enerjisa arasında tarihi anlaşma" başlığıyla duyruldu.

Açıklamada, "Türkiye’nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor. Kulübümüz ve Enerjisa arasında yapılacak olan anlaşma sonucunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak olan güneş enerjisi tesisi stadyumumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacak" denildi.

AVRUPA'DA BİR İLK OLACAK

Uygulamanın Avrupa'da bir ilk olacağı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Galatasaray ile Enerjisa Enerji, bu model ile birlikte Avrupa’da bir ilki gerçekleştirecek. Enerji Perfomans Modeli kullanılarak stadyumumuza kurulacak güneş enerjisi tesisi ile Türk Telekom Stadyumu kendi elektriğini kendisi üretecek."

İMZA TÖRENİ 9 MART'TA YAPILACAK

Galatasaray ile Enerjisa Enerji arasındaki anlaşma sarı kırmızıların başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın katılımıyla 9 Mart Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.