Galatasaray'dan sürpriz 8 numara çıkarması!

Galatasaray'da transfer sırası orta sahaya geldi. Leicester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Boubakary Soumare listenin ilk sırasına yazıldı.

24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncu Championship'te oynamak istemiyor, kulübü ise satıştan çift haneli bonservis bekliyor.

Bu nedenle Galatasaray kiralama formülünü zorluyor. Leicester City 20 milyon Euro yatırım yaptığı Soumare için teklifte bulunan Sevilla ile de görüşme halinde.