Galatasaray'dan sol bek hamlesi!

Cim Bom 2022 yılını ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin (32) bir puan önünde lider bitirdi ve 2023'e Süper Lig'in zirvesinde girdi.

Sarı-Kırmızılı camiada keyifler yerindeyken yönetim devre arası transfer çalışmalarına uzun süre önce başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'la sürekli irtibat halinde olan Başkan Dursun Özbek ve kurmayları yapılacak takviyeler için fikir alışverişinde bulunuyor. Başarılı hocadan liste alan yönetim hem mevkiiler hem de isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Aziz Behich gündemde

Aanholt'un performansından memnun olmayan, şartlar oluştuğu taktirde Hollandalı yıldızla yolları ayırmaya hazırlanan Cim Bom'da Emre ve Kazımcan'ın da sakatlıkları bu bölgeye takviye konusunu güçlendirdi. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor, Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladı.