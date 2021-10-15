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Galatasaray'dan rakiplerine Squid Game'li gönderme

Galatasaray Kulübü, son dönemin popüler dizisi Squid Game'den alıntı yaparak rakiplerine 4. yıldız göndermesinde bulundu.

Galatasaray'dan rakiplerine Squid Game göndermesi

Galatasaray Kulübü, son dönemin popüler dizisi Squid Game'den alıntı yaparak rakiplerine 4. yıldız göndermesinde bulundu.

Galatasaray'ın Squid Game etiketiyle paylaştığı gönderide, "Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz." ifadeleri kullanıldı.

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