Galatasaray'dan Okan Kocuk'a teşekkür mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesinde renklerine kattığı Okan Kocuk'u bir sezon Giresunspor'a kiraladı. Okan Kocuk, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda 29 resmi maçta forma giydi.