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Galatasaray'dan Okan Kocuk'a teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesinde renklerine kattığı Okan Kocuk'u bir sezon Giresunspor'a kiraladı. Okan Kocuk, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda 29 resmi maçta forma giydi.

 

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