AjansHaber.com.tr Spor Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması!

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması!

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Enner Valencia golden sonra neden sevinmedi?
Trabzonspor, Başakşehir'i 1 golle mağlup etti!
Aboubakar'da geri sayım başladı!
Cimbom sezonun ilk devresini zirvede bitirdi!
Alperen Şengün'ün 15 sayısı Rockets'a yetmedi!
2023 Dakar Rallisi’nde şampiyonu belli oldu
Fenerbahçe uzatmalarda güldü!