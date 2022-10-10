Galatasaray'dan Milot Rashica hamlesi

Galatasaray yaz transfer döneminde Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."

Vedat Muriqi: Galatasaray ondan çok fazla katlı alabilir

Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Rashica için övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı forvet, 26 yaşındaki oyuncunun Kosova'nın yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekerek "Türk futboluna çok çabuk adapte sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuda oldukça istekli. Galatasaray'a transfer olurken konuştuk elbette. Onun başarılı olabileceğini söylemiştim.

Okan hocaya alternatif ofans opsiyonları sağlar

Aynı durum Galatasaray için de geçerli. Galatasaray, ondan çok fazla katkı alabilir. Hücuma her zaman çeşitlilik kazandırabilecek, Okan hocaya alternatif ofans opsiyonları sağlayacak bir oyuncu karakterine sahip. Son derece profesyonel ve saha içine odaklanan bir karakter. Ben Rashica'nın Türkiye'de çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Gerektiğinde hücumun her pozisyonunda görev alabilecek düzeyde taktiksel olgunluğa sahip" değerlendirmesini yaptı.

Bonservis için çalışmalar başladı

Milot Rashica, kısa süre içerisinde Türkiye'ye uyum sağladı. İngiltere'de 2.5 milyon euro kazanmasına rağmen sarı-kırmızılı kulüpte 1.5 milyon euro alan yıldız oyuncu için harekete geçildi. Galatasaray yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor. Galatasaray kurmayları, bu konuda Norwich ile anlaşma sağlanamaması halinde 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor.

Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor

Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuya daha fazla forma vermenin hesaplarını yapıyor.