Galatasaray'dan Leicester'a flaş takas teklifi!

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı Leicester City forması giyen Wout Faes'i listesine dahil etmişti. Aslan'ın Belçikalı oyuncu için yaptığı teklif de belli oldu.

İngiliz ekibinin Yunus Akgün'e ilgisini fırsat bilen Galatasaray yönetimi, son olarak Yunus artı 5 milyon euro şeklinde Wout Faes teklifini revize etti.

Bir alt ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un da Ada ekibine sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği ifade edildi.