Galatasaray'dan İngiliz deviyle tarihi takas! 15 milyon euro+oyuncu

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya-Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi.

Londra'da Halil Dervişoğlu'nu bitiren Timur, listedeki başka isimler için toplantılar yaptı. Deneyimli yönetici, Danimarkalı stoper Nelsson'u isteyen Tottenham ile bir araya geldi.

Cimbom ekstra para istedi

İngiliz devi Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Davinson Sanchez'in ismi, taraflar arasında masaya yatırıldı.

Cimbom, Kolombiyalı yıldıza sıcak bakarken serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Nelsson'da ısrarcı davranan Tottenham'dan ekstra para talep etti.

Transferin Davinson Sanchez + 15 milyon Euro karşılığında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tottenham 42 milyon euro bonservis ödemişti

2017/18 sezonunun başında Ajax'tan Tottenham'a 42 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki stoper oyuncusu, İngiliz ekibi ile 205 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol ve 1 asist ile oynadı.

Geride bıraktığımız sezonda toplam 24 maça çıkan Kolombiyalı savunmacı, skor katkısı veremedi. 27 yaşındaki Davinson Sanchez'in Tottenham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.