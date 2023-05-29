Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkması halinde görenleri hayran bırakacak bir organizasyona imza atılacak. 'Aslanlar' lakaplı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadının açılışındaki 'Aslan hologramı' ile yapılan görsel şov, Nef Stadyumu'na taşınacak. G.Saray şampiyon olursa, derbi akşamı stadyum içinde dev bir aslan dolaşacak.

Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.

52 bin kişi tribünde olacak

F.Bahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye de tanıklık etmiş olacak. Türkiye'de daha önce görülmemiş bir kutlamaya imza atmak isteyen Galatasaray, yine bir ilke adını yazdırmış olacak.