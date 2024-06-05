Galatasaray'dan Fransız yıldıza kanca!
Galatasaray, hücum hattına yıldız takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan Fransız yıldızla yakından ilgileniyor.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Anthony Martial'in ismi gündeme geldi.
ESPN'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların Martial'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde 28 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kazandığından daha düşük bir ücret almasının beklendiği ifade edildi.
Manchester United ile sözleşmesi sona eren Martial takımdan ayrıldı.
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