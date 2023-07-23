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Galatasaray'dan flaş KAP bildirimi!

Galatasaray yıldız oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

30 yaşındaki yıldız oyuncu Crystal Palace ile geçen sezon çıktığı 28 maçta 10 gole direk katlıda bulunmuştu.

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