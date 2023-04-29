Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "Utanıyoruz"

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz.

Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."