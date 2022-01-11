Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray Kulübü dün karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Fatih Terim için paylaşımda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda ,"Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022
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