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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Kulübü dün karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Fatih Terim için paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda ,"Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

 

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