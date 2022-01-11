Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda ,"Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022