Galatasaray'dan dev proje! Hedef 10 milyar TL

Sarı-kırmızılı yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin de içinde yer aldığı araziyi Emlak Konut’tan alarak müthiş bir operasyon içerisine girdi.

10 milyar TL gelir hedefleniyor

Milliyet'in haberine göre; 22 bin 627 metrekaresi kendine, 40 bin 722.5 metrekaresi de Emlak Konut’a ait bulunan alan üzerinden büyük bir katma değer sağlayacak olan sarı-kırmızılıların, buradan beklentisi tam 10 milyar lira. Kendisine ait olmayan araziyi 1.2 milyon liraya alacağı belirtilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, bu operasyonun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

8 milyar tl kâr

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın 2.2 milyar lira olduğunu hatırlatan yetkililer, Florya’dan gelecek para sonrasında 8 milyar lira artıya geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan Mecidiyeköy’deki GS LEO Residences’ın satışından 1 milyar liranın üzerinde gelir elde eden sarı-kırmızılılar, bu paranın tamamını Florya ve Kemerburgaz için harcayacağını bildirdi.