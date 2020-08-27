Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren ve İngiltere'ye dönen Lemina, Fulham ile anlaşma üzere...

Galatasaray'ın, kulübü Southampton'ın 9 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferini bitiremediği Lemina'nın Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.

GALATASARAY DEFTERİ TAMAMEN KAPANIYOR

İki kulüp arasındaki anlaşmada sona gelinirken imzaların atılması halinde Lemina defteri Galatasaray adına tamamen kapanmış olacak.

Galatasaray'ın bir sene daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jean Michael Seri'nin de bonservisi Fulham'da bulunuyor.