Galatasaray'dan alkışlanacak hareket! Hasnun Galip binası yeniden açılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini ciddi bir şekilde hissettiren deprem felaketi sonrasında Galatasaray yönetimi, depremzedeler için Beyoğlu’ndaki Hasnun Galip binasının açılacağını açıkladı.

Deprem bölgesine yardımlarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, depremzedeler için yeni bir konaklama alanı yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Beyoğlu’ndaki Hasnun Galip binasını depremzedelerin konaklama ihtiyacı kapsamında kullanıma açacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı. Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. O da şimdi ekibini getirdi.” şeklinde konuştu.

"Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz"

Galatasaray olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özbek, “Süratle harekete geçtik. Allah bir daha bizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın inşallah. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz. Boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız.” şeklinde konuştu.

Depremzedeler için yeni yapılacak konaklama yeri hakkında da bilgiler veren Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, “Bu katta sekiz odamız var. Aşağıda da üç odamız var. Bir de fuaye alanı yani sosyal yaşam alanı yapıyoruz. Bir üst katımızda da yaklaşık 20 aileyi konaklatabilecek alanımız olacak." dedi.

2004 yılına kadar Galatasaray'ın kulüp merkeziydi

Galatasaray'ın tarihi binasının bulunduğu sokağın ismi Hasnun Galip sokak olarak biliniyor. Bina ismini 21 Haziran 1915'te Çanakkale'de şehit düşen 1909'da kulübe üyelik kaydı yaptıran Galib Paşa'nın oğlu Çanakkale Şehidi Hasnun Galip'ten alır. 1925 yılında kiralanan bu yer 1938 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınmıştır.

Beyoğlu'nda bulunan Hasnun Galip binası, 2004 senesine kadar Galatasaray Spor Kulübü'nün kulüp merkezi olarak görev yapmıştı.