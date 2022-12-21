Galatasaray'dan 3 transfer bombası!

Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ve ardından Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'un talep ettiği isimlerle ön görüşmeleri gerçekleştiriyor. Galatasaray ikisi dünya yıldızı olmak üzere 3 transferi bitirmek için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldız da transfere sıcak bakıyor.

Gomis ayrılabilir

Galatasaray, Seferovic'in yerine Deniz Undav'ı satın alma opsiyonuyla kiralayarak önemli bir hamle yapmayı hedefliyor. Forvete takviye Ocak ayında gerçekleşirse, Arap kulüplerinin Gomis'e yaptığı teklifler de değerlendirmeye alınacak.

Deniz Undav gelmeye hazır

Brighton forması giyen Deniz Undav, Türk pasaportuyla oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın üçüncü forvet arayışındaki 1 numaralı isim. Sarı-Kırmızılılar, Deniz'le birlikte 3 yerli mecburiyetindeki seçeneklerini de artırmış olacak. Ancak Deniz'in ocak ayında Türkiye'ye gelmesi için çok yoğun temaslar olduğu söylentiler arasında.

Dembele de sıcak bakıyor

Listenin ilk sırasındaki golcü ise Moussa Dembele. Lyon'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki santrforun bonservisiyle ilgili pazarlıklar devam ediyor. Fransız kulübü, Galatasaray'ın istediği seviyelere bir türlü inmediği için, yönetimin planı oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadroya katmak. Dembele cephesi de Cim Bom'a imza atmaya sıcak bakıyor. Ancak kış dönemi için yıldız futbolcunun çok sayıda talibi var.

Büyük plan : Memphis Depay

Barcelona'da istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giyerken, 1 gol kaydetti. Hem sol kanatta hem de ileri uçta görev yapabilen Depay, Okan hocanın sisteminin en önemli parçalarından biri olarak düşünülüyor.

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız transfer politikasını da sürdürecek klasta bir isim olan Depay'a, Türkiye'den Fenerbahçe de ciddi şekilde talip. Erden Timur hem Barcelona hem de Hollandalı yıldızla görüşmelerde aşama kaydetmeye çalışıyor.