Galatasaray'da Yusuf ve Kazımcan takımla çalıştı!

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

İdman öncesinde Metehan Baltacı’nın doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.