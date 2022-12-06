Galatasaray'da yıldız oyuncuya üç teklif var!
Lige hazır bir şekilde girmeyi planlayan Galatasaray antrenmanlara başladı. Çalışmalar esnasında iki yıldızının sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, yıldız ismin devre arasında ayrılması tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.
Galatasaray lige iyi bir başlangıç yapamamış olsa da Dünya Kupası arasına doğru üst üste aldığı galibiyetlerle zirveyle olan farkı iki puana indirmeyi başardı.
Çalışmalara Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, iki yıldızının sakatlığıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncular Sergio Oliveira ile Mauro Icardi antrenmanda sakatlanmıştı.
Okan Buruk yaşanan sakatlıklarla ilgili yaptığı açıklamada; "Sergio Oliveira ve Icardi’nin sakatlıkları bizi üzdü, düşündürdü. Sergio’nun ayak bileği ters bastı. Icardi topuk veriyordu orada bir spazm oldu.
Yaklaşık dönüş süreleri herhalde 3-4 haftayı bulacak gibi ama iyileşme sürecine göre değişebiliyor. Rashica önümüzdeki günler antrenmana başlayacak. Şu anda normal koşulara yavaş yavaş başladı." ifadelerini kullanmıştı.