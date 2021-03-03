Galatasaray'da tarihin en çekişmeli seçimi olacak! İşte adaylar...

Galatasaray Kulübü'nde Mayıs ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi Burak Elmas'ın ekibi belli oldu. Peki Elmas'ın listesinde tanıdık hangi isimler var, sarı kırmızılı camiada diğer başkan adayı kişiler kimler? İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da tarihin en çekişmeli seçimi olacak!

Galatasaray Kulübü'nde Mayıs ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi Burak Elmas'ın ekibi belli oldu. Peki Elmas'ın listesinde tanıdık hangi isimler var, sarı kırmızılı camiada diğer başkan adayı kişiler kimler?

Galatasaray'da mayıs ayında olağan seçimli genel kurul yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi görev süresini tamamlarken, mayıs seçiminin çok çekişmeli geçeceği şimdiden belli oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde genç bir yönetici olan, yıllardır camianın gençlerinin başkan olarak görmek istediği Burak Elmas, bir süredir liste hazırlığındaydı. 2018 Ocak seçiminde Mustafa Cengiz'e destek olan ve seçimin kazanılmasında önemli rol oynayan Elmas, mayıs seçimi için listesini de açıkladı.

Çok güçlü bir kadro oluşturan Elmas'ın ekibinde Galatasaraylılar Derneği eski başkanı Polat Bengiserp, eski yöneticilerden Bikem Ardakoç, ekonomi profesörü Remzi Sanver, Galatasaray Dergisi eski genel yayın yönetmeni Mehmet Şenol, Galatasaray ve iş dünyasının tanınan simalarından Köksal Ünlü listede öne çıkan bazı isimler.

Listede yer alan Mehmet Şenol: "Yıllardır Galatasaray iletişimine ilişkin yazıp çiziyorum"

Burak Elmas'ın listesinde yer alan Mehmet Şenol, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Takip eden arkadaşlar bilir; yıllardır Galatasaray iletişimine ilişkin yazıp çiziyorum. Umarım bu yeni ve bence Galatasaray’ın önümüzdeki çok zorlu döneminde canla başla sorumluluk almaya hazır ekibin parçası olarak uygulama şansı yakalayabilirim" ifadelerini kullandı.

Diğer adaylar kimler?

Galatasaray'da şu an diğer başkan adayı, eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk. Geçen yıldan bu yana seçim çalışmalarını yürüten ve profesyonel bir ekiple yola çıkan Öztürk'ün ekibinde ekonomi profesörü Emre Alkin bulunuyor. Celal Açar gibi camianın yaşayan ansiklopedisi de Öztürk'e destek veren isimler arasında bulunurken, Öztürk genç ve tecrübeyi bir araya getirip, Galatasaray'ın geleceği ve problemleriyle ilgili çok ciddi toplantılar gerçekleştiriyor.

Hamamcıoğlu da bekleniyor

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, son divan toplantısında divan başkanlığına aday olmayacağını ama Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etmişti. Hamamcıoğlu'nun bu açıklamasından sonra camianın büyük bölümü divan başkanından, yönetim kurulu başkanlığı adaylığı ilanı bekliyor.

Mevcut yönetim ne yapacak?

Galatasaray'da mevcut yönetim de aday arayışında. Başkan Mustafa Cengiz'in tekrar adaylık konusunda şu an için net bir tavrı yok. Başkan yardımcılarından Kaan Kançal yeni birinci adam için çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Adnan Polat'ın da desteğiyle Yiğit Şardan'ın aday gösterileceği ileri sürülmüştü ancak Şardan bu iddiaları kabul etmedi.

Burak Elmas’ın listesinde kimler var?

Sosyal medyadan "Birlikte çok şey başaracağız" diyerek adaylığını açıklayan eski yöneticilerden Burak Elmas resmen yarışa girmiş oldu. Elmas’ın ekibinde şu isimler yer aldı:

Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel.