Galatasaray'da sürpriz Arda Turan kararı!

Galatasaray'da 4 maç daha ilk 11'de forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Arda Turan için opsiyon beklenmeden yeni kontrat imzalanacak.

Galatasaray'da Arda Turan ile sözleşme yenilenecek. Bu sezon 4 milyon TL kazanan Arda Turan yeni sezonda 5 milyon TL garanti ücret alacak. Öte yandan Arda Turan sezon içinde kazandığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtarak gönüllerde taht kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan Galatasaray'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Arda Turan'a geldi.

Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart.

Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.

GALİBİYET PRİMLERİNİ FLORYA'DAKİ ÇALIŞANLARA DAĞITTI

Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan Arda Turan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak. Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi.