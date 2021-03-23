Galatasaray’da sistem değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçına tek forvetle çıkmayı düşünüyor.

Galatasaray, yeniden tek forvete dönüyor. Son 2 maça çift santraforla başlayan sarı kırmızılılarda taktik değişiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçına tek santraforla çıkmayı planlıyor.

67 yaşındaki teknik adam, savunmada oynayan cezalı isimlerin çokluğu nedeniyle orta sahayı kalabalık tutmak için sistemi değiştirmek istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Hatay deplasmanda forvet tercihinin Mustafa Muhammed olacağı öğrenildi. Fatih Terim, maçın gidişatına göre Radamel Falcao’yu da kullanacak.

Galatasaray’da orta saha kurgusuda değişecek. Tek forvetli sistemde, kanat oyuncularının forma şansı bulabileceği ifade edildi. Feghouli ve Onyekuru’nun, Atakaş Hatayspor maçına 11’de başlayacağı gelen haberler arasında.

Teknik heyet, savunma kurgusu için ise kararını hemen vermeyecek. Kırmızı kart cezalısı Yedlin’in yerine Martin Linnes forma giyecek. Cezalı Marcao ve Luyindama'nın yokluğunda stoper pozisyonu için adaylar Donk ve Ozornwafor.

Fatih Terim, bu pozisyon için Taylan Antalyalı’yı da alternatifler arasında düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdan dönüşü sonrasında savunma kurgusu netlik kazanacak.