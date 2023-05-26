Galatasaray'da orta sahaya yıldız isim!

İnce eleyip sık dokuyan Galatasaraylı kurmaylar, 8 numara mevkisine aday ismini belirledi.

Transferde yetkili yönetici Erden Timur'un İngiltere'de Premier Lig ekibi Tottenham ile Tanguy Ndombele için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Tottenham'ın sezon sonuna kadar Napoli'ye kiraladığı futbolcu, gelecek sezon İtalyan ekibinde devam etmeyecek.



Ada ekibinin yetkililerinin, Napoli'nin Fransız futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağı bilgisini Erden Timur ile de paylaştığı öğrenildi.

Çok amaçlı bir futbolcu

Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



Bu sezon İtalyan ekibi Napoli'de 40 maçta forma giyen Ndombele, 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Ndombele, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Mücadeleci ruhu ile tanınan 1.81 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Lyon, Amiens ve Guimgamp ekiplerinin de formasını terletmişti. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın gündemine aldığı Tanguy Ndombele, profesyonel futbol kariyerinde toplam 277 maçta oynadı.

Bu müsabakalarda 19 gol ve 35 asist üretti.