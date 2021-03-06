Galatasaray'da nöbet değişimi

Uzun süredir ilk 11’de değişikliğe gitmeyen Galatasaray teknik heyeti, Ankaragücü yenilgisinden sonra kadroya neşter vuracak. Orta sahada Taylan ve Belhanda kadroya geri dönerken, Feghouli’nin kanatta, Falcao’nun ise forvette yer alması bekleniyor.

Süper Lig’de yakaladığı 8 maçlık kazanma serisi Ankaragücü deplasmanında bozulan Galatasaray’da ilk 11 değişiyor.

Son maçlarda kazanan takımı bozmayan ve kadroda istikrara önem veren teknik heyet, bu kez ilk 11’de değişiklik yapacak. Teknik heyet, Mustafa Muhammed’in yokluğunda ilk olarak santrforunu belirlemeye çalışıyor. Sakatlığını atlattıktan sonra süre almaya başlayan Radamel Falcao ilk aday. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan seçeneklerini de değerlendiriyor. Bu üç ismin de maç eksiği bulunuyor.

Falcao, sakatlık sonrası az süre alsa da, uzun zamandır ilk 11’de şans bulamamıştı. Oğulcan Çağlayan cezası nedeniyle bir süredir kadroda yer almazken, formsuz Babel ise kulübedeydi. Bu durumları göz önüne alan teknik ekibin ilk tercihi Falcao olacak gibi görünüyor.

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Galatasaray teknik heyeti, orta saha kurgusunda da değişiklik yapmayı planlıyor. Ankaragücü deplasmanında etkisiz kalan Etebo ve Gedson Fernandes’in kulübeye çekilmesi bekleniyor. Son 4 maça yedek başlayan Taylan Antalyalı ise Sivasspor mücadelesinde ilk 11’in güçlü adaylarından. Son olarak Fenerbahçe derbisinde as kadroda şans bulan Belhanda ve yaşadığı sakatlığın ardından Ankaragücü maçının son bölümünde oyuna giren Feghouli de ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Teknik heyetin, Emre Kılınç ya da Arda Turan’ı yedek başlatıp, Feghouli’ye sağ kanatta görev vermesi bekleniyor. Sağ bek De Andre Yedlin’in yerine de Martin Linnes’e forma şansı doğabilir.