Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak! Gözler ibra oylamasında!
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.
Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.
Tüm gözler ibra oylamasına çevrildi
Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da, yönetimi zorlu bir mali genel kurul toplantısı bekliyor. Burak Elmas yönetiminin ibra edilmeme olasılığını değerlendiren potansiyel başkan adaylarının hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi
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