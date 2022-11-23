Galatasaray'da ikisi gidiyor, biri geliyor!

Galatasaray, son maçlarda göz kamaştıran performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin yanına bir golcü almak istiyor. Yöetim, yıldız forvetin menajeriyle görüşmelere başladı.

Dembele için ilk görüşme yapıldı

Seferovic'in yerine etkili bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Moussa Dembele için ilk teması gerçekleştirdi. Galatasaraylı yöneticiler, Fransız golcünün menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Temel konularda anlaşma sağlandı

Görüşmenin son derece pozitif geliştiği ve tarafların temel konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte Sarı-Kırmızılı kulübün, Lyon'la pazarlık sürecini başlatacağı belirtiliyor. Fransız kulübüyle ilk görüşmeyi ise yine Dembele'nin menajeri gerçekleştirecek ve oyuncunun bonservisi talep edilecek.

Bonservisini alıp gelebilir

Sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi, Galatasaray'ın temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma imkanı bulunuyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın planı, yıldız futbolcuyu ocak ayında İstanbul'a getirmek. Bunun için de Lyon'la bir anlaşma yapılması gerekiyor. İlk olarak oyuncuyla anlaşan Galatasaray Yönetimi, böylece bonservis pazarlığında elini güçlü bir konuma getirmiş olacak.

Seferovic ve Gomis yolcu!

Moussa Dembele transferi birkaç açıdan kritik öneme sahip. İlk olarak şu ana kadar verim alınamayan Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesi feshedilebilecek. İkincisi de bonservisinin alınması oldukça zor görünen Mauro Icardi'nin alternatifi şimdiden belirlenmiş olacak. Sarı-Kırmızılılar işte bu nedenle ara transfer dönemi gelmeden bu operasyonu başarıyla tamamlamanın hesapları içinde.

Ocak ayında Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanması gündemde. Öncelikle Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in mukavelesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan 37 yaşındaki santrforu Bafetimbi Gomis'i de tekrar Arabistan'a gönderme ihtimali üzerinde duruyor. Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi.