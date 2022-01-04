Galatasaray'da iki koronavirüs vakası
Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan koronavirüs testlerinin ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması:
Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
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