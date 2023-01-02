Galatasaray'da hedef Fenerbahçe derbisi!

Icardi’nin henüz takımla beraber antrenmanlara başlamaması ve Ankaragücü maçına da kısa bir süre kalmasından dolayı risk alınmayacağı belirtildi. Bu noktada hedef Icardi’nin sorunsuz şekilde Kadıköy’deki maça çıkması olduğu bildirildi. Yıldız futbolcunun da derbi maçta sahadaki yerini almak için çok istekli olduğu vurgulandı. Icardi henüz takımla beraber antrenmanlara başlamadı.

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Ankaragücü ile 4 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başladı. Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması yapıldı.