Galatasaray'da gündem yeniden Gomis
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis, yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Futbolcunun menajerinden ilk açıklama geldi.
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Diagne'nin sakatlığı ve Halil'in beklentileri karşılayamaması Galatasaray yönetimini forvet arayışına itti.
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sözleşmesi sona eren Gomis, yeniden Galatasaray forması giyebilir.
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Cuma günü oynanan Al-Baten karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Hayaller gerçeğe dönüştüğü zaman, güneş batar ve başka bir ufka doğru yükselir" paylaşımını yapan Gomis, ayrılığı böyle duyurmuştu.
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