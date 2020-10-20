Galatasaray'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Ligde 4. haftayı 7 puanla 4. sırada kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekip, Akdeniz temsilcisinin 43. dakikada Khouma Babacar ile bulduğu gole engel olamayınca devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

İkinci yarıda Alanyaspor 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında daha etkili bir performans sergiledi. Özellikle 55 ile 60. dakikalar arasında üst üste pozisyonlar üreten Aytemiz Alanyaspor, skoru değiştirecek golü bulamadı.

Rakibine göre eksik oynayan Galatasaray ise 70. dakikada Younes Belhanda'nın ayağından ağları havalandırsa da gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Son bölümde baskısını artıran Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü 90+5. dakikada Davidson'un ayağından buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Son 4 resmi maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi.

Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, liderliğini sürdürdü

Ligde 5. haftaya 10 puanla lider giren Aytemiz Alanyaspor, koltuğunu korudu.

Dün yapılan karşılaşmaların ardından maç eksiğiyle liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak 13 puana yükseldi ve liderliğini devam ettirdi.

Galatasaray ise 7 puanda kalırken, 4. girdiği haftada 6. sıraya geriledi.

Alanyaspor, Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez puanla döndü.

Sarı-kırmızılı takımla Türk Telekom Stadı'nda 5. kez karşılaşan ve önceki 4 maçta da kaybeden Akdeniz temsilcisi, ilk kez rakibi karşısında İstanbul'da puan elde etti.

Öte yandan rakibiyle Süper Lig'de yaptığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemeyen Aytemiz Alanyaspor, arka arkaya 2 lig müsabakasında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Falcao, penaltı gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radael Falcao, bu sezon 3. kez penaltıdan ağları havalandırdı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Falcao, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

İlk haftadaki Gaziantep FK ve ikinci haftadaki Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor maçında da birer penaltı golü bulan tecrübeli futbolcu, ligdeki 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydetmiş oldu.

Galatasaray, 45 dakika 1 kişi eksik oynadı

Sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında 45 dakika 10 kişi mücadele etti.

Müsabakanın 30. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Oghenekaro Etebo, 45+2. dakikada bir sarı kart daha görerek oyundan atıldı. Galatasaray, maçın 2. yarısında rakibine göre 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Sarı-kırmızılı ekibin 70. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Martin Linnes'in sağdan ortasında arka direkteki Ömer Bayram'ın kafayla çevirdiği topa Ryan Babel yakın mesafeden kafayla vurdu.

Kaleci Marafona'nın son anda dokunduğu meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasında kaldı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde Younes Belhanda'da kaldı.

Faslı futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu, orta noktayı gösterdi. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hava topu mücadelesinde Babel'in meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bakasetas'ın şutu direkte patladı

Aytemiz Alanyaspor'da gole yaklaşan Anastasios Bakasetas, direği geçemedi.

Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas bekletmeden şutunu çıkardı. Sert giden meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

Çağdaş Atan'dan kırmızı kart önlemi

Müsabakanın ikinci yarısında 1 kişi fazla mücadele eden ev sahibi ekibin teknik direktörü, 69. dakikada avantajını korumak için sarı kartı bulunan iki futbolcusu Salih Uçan ve Khouma Babacar'ı oyundan aldı.

Terim ile Davidson arasında gerginlik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Davidson Pereira arasında gerginlik yaşandı.

Müsabakanın 30. dakikasında Galatasaray yedek kulübesinin önünde top taca çıktı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, taç atışının sarı-kırmızılı takımın kullanacağını işaret etti. Pozisyonun içindeki Davidson'un yoğun itirazları üzerine Fatih Terim de oyuncuya tepki gösterdi.

İkili arasındaki kısa süreli sözlü tartışma Davidson'un Terim'in yanına gitmesiyle tatlıya bağlandı.