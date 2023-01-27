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Galatasaray'da flaş kadro dışı!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray'da iki futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Bitexen Giresunspor’a konuk olacak.

Aanholt ve Seferovic yok

Sarı-Kırmızılı takımda ayrılığı gündemde olan Patrick van Aanholt ve Seferovic maç kadrosuna alınmadı. İki futbolcuyla Kasımpaşa ilgileniyordu.

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