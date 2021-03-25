Galatasaray'da Fatih Öztürk gönderiliyor! Yerine sürpriz isim

Galatasaray'da 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk ile yolların ayrılmasına karar verildi. Fatih'in yerine ise Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık Çetin transfer edilecek.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığından dönüşüyle kaleyi tekrar devralmasıyla Fatih Öztürk gözden düştü. Muslera'nın yokluğunda transfer edilen Fatih Öztürk, sarı-kırmızılı formayla performansı beğenilmemişti. Uruguaylı yıldız kalecinin sakatlıktan dönüşüyle 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ KALECİSİ GÜNDEMDE

2. kaleci olan Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan Galatasaray'ın radarına eski bir Fenerbahçeli girdi.

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için 3. kaleci konumuna Rizespor'dan Tarık Çetin'i düşünüyor.

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunu bekliyor. Tarık Çetin'in sezon sonunda serbest kalması halinde Galatasaray resmen devreye girip transferi bitirecek.

Altyapısından yetiştiği takım Fenerbahçe’de süre almadan gönderildiği için kırgın olduğunu söyleyen Çetin, sezon başında DHA'ya şu açıklamayı yapmıştı: “Fenerbahçe A Takımı’na çıktığınızda süre almanız çok zor. Başka bir kulübe giderek kendinizi göstererek daha değerli oluyorsunuz. Bu maalesef bu şekilde. Kırgınlık oluyor mu diye sorarsanız tabii ki kırgınlık oluyor. Altyapısında 10 yıl çalıştığınız, arkadaşlıklar edindiğiniz kulüpte süre bulamadan ayrılmak, sonrasında geri dönmek bir kırgınlığa yol açıyor” açıklamasında bulunmuştu.