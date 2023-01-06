Galatasaray'da derbi öncesi sol bek krizi!

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden ve Fenerbahçe derbisi öncesi liderliğini sürdüren Galatasaray'da sol bek krizi yaşanıyor. Yıldız ismi Kadıköy’de düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk kadro için kararını verdi.

Derbinin oranları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun dev maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray dev derbi öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Dev derbinin iddaa oranları da belli oldu. İddaa risk yönetimi dev derbide Fenerbahçe'ye 2.01, Galatasaray'a 3.01 oran verdi. Karşılaşmanın berabere bitme olasılığı ise 3.31 olarak belirlendi.

Sol bek krizi

Galatasaray’da derbi öncesi ‘sol bek’ sıkıntısı yaşanıyor. Ankaragücü maçının kazanılmasına rağmen özellikte sol bekte Patrick van Aanholt’un sergilediği performans endişe yarattı.

Fenerbahçe maçı öncesi sol tarafta yaşanan bu tablo teknik direktör Okan Buruk’u zor durumda bırakırken Van Aanholt’suz formüller üzerinde durulmaya başlandı.

Kazımcan ve Emre Taşdemir’in sakatlığında şans bulan ancak bunu iyi kullanamayan Hollandalı futbolcu yenilen golde hata yaptı. Aynı zamanda tecrübeli sol bekin maçın 2. yarısındaki performansı da büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Aanholt’un şu anda kadrodaki tek sol bek oyuncu olmasına rağmen performansını güvenilir bulmayan ve derbi için riskli gören Okan Buruk’un Dubois’yı sol bekte tercih edebileceği öğrenildi.

Icardi derbiye hazır

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Arjantinli golcü iyileştikten sonra ilk kez bir idmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun Kadıköy’deki zorlu sınavda takımındaki yerini alması bekleniyor. Antrenmandaki çift kale maçta iyi bir görüntü sergilediği belirtilen Icardi’nin kazanan takımda yer alması dikkat çekti. Bu arada Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden start veren sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.