Galatasaray'da Dembele pazarlığı!

Galatasaray - Rukh Lviv U19 maçında ilginç bir olay yaşandı. Lyon forması giyen ve bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Moussa Dembele'nin menajerleri karşılaşma için NEF Stadyum'una geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız golcünün transferinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Galatasaray 2016 yılında istemişti

Sarı-Kırmızılılar, Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Geçen sezon 22 gol attı!

4 sezondur Lyon forması giyen Moussa Dembele özellikle geçen sezon muhteşem bir performansa imza attı. 2021-2022 sezonunda Lyon'la 36 maça çıkan golcü futbolcu 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Dembele bu sezon ise 9 maçta 2 gol atmayı başarısı gösterdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Fransız kulübü sezon sonu serbest kalacak oyuncuyu devre arasında satmak istiyor. Galatasaray kulübü en ciddi adaylardan biri. Icardi ve Seferovic'in performansından memnun olmayan Sarı-Kırmızılı takım Dembele transferini devre arasında bitirebilir.