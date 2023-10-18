Cimbom'da bir ayrılık, bir transfer!

Galatasaray yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı. Aslan, Al Nassr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.

Dikiş tutturamadı

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği golcü oyuncu, bir türlü istenilen düzeye erişemedi. Bursaspor kariyerinde 40 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve sonrasında Villarreal'e transfer olan Bakambu, Galatasaray'dan ayrılacak gibi görünüyor.

Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca skor katkısı yapamadı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Hedefteki isim Kadewere

Galatasaray'ın ise Bakumbu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Cimbom, Bakambu'yu tercih etmişti.

2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.