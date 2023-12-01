Galatasaray'da ayrılık kararı! Bardağı taşırdı

Son şampiyon Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayı için de çalışmalara başladı. Galatasaray bir yandan transferler için mesai harcarken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında karar vermeye çalışıyor.

Bu bağlamda Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isim Tanguy Ndombele ile ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Ndombele yolcu

Fazla kiloları sebebiyle eleştirilerin odağında olan Ndombele, son haftalarda daha fazla süre alsa da sınıfı geçemedi. Galatasaray'ın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olan Ndombele ile yola devam etmeme kararı aldığı vurgulandı.

Hatta Galatasaray'ın, Okan Buruk'un raporuna göre Ndombele'nin sözleşmesinin devre arasında da feshedilebileceği aktarıldı.

Tanguy Ndombele bu sezon toplam 9 maça çıkıp 273 dakika süre aldı. Fransız oyuncu gol veya asist katkısı sağlayamadı.