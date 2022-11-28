Galatasaray'da ayrılık!

Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katarak adeta yepyeni bir takım oluşturan sarı-kırmızılı ekibin yönetimi transferde durmayı düşünmüyor. Mesai sezon sonuna kadar devam edecek.

Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'e veda etmeye hazırlanan Cimbom'da kiralık forma giyen yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise PSG'nin kararına göre netlik kazanacak. Galatasaray, beklenen performansı veremeyen Seferovic'i ise ocay ayında Benfica'ya göndermeyi planlıyor.

Seferovic yerine tavkiye yapılacak

Yöneticilerin, Portekiz ekibi ile görüşüp ara transfer döneminde 30 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu geri vermeyi planladığı öğrenildi. Takviye konusunda ise yönetim, bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeye sıcak bakıyor.

Öncelik Moussa Dembele'de

Transfer çalışmalarındaki öncelik, forvet pozsiyonunda oynayan Lyon'un golcüsü Moussa Dembele. 26 yaşındaki Fransız golcünün menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray cephesi, bu transferi çok istiyor.

Lyon ile sözleşme uzatmayı kabul etmeyen oyuncu, sezon başında boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens için uyguladığı 'imza parası' taktiğini Dembele için de kullanmayı planlıyor.