Galatasaray'da Ankaragücü maçı tarihe geçebilir

Galatasaray Süper Lig'in son 8 haftasında 8 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Aralarında Fenerbahçe derbisi, Gaziantep FK ve Alanyaspor deplasmanları da olan zorlu fikstürden çıkan Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor.

Galatasaray Süper Lig'in son 8 haftasında 8 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Muslera'nın takıma katılmasının yanında Mostafa Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, zorlu fikstürden kayıpsız çıktı.

Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor. Galatasaray, şampiyonluk yaşadığı 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı

GALATASARAY'IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

6-1 Denizlispor

1-0 Y. Malatyaspor (D)

2-1 Gaziantep FK (D)

3-0 Başakşehir

1-0 Fenerbahçe (D)

2-1 Kasımpaşa

1-0 Alanyaspor (D)

2-0 BB Erzurumspor

Rakipler: Ankaragücü ve Sivasspor

Fatih Terim'in rekoru kırmak için önündeki iki maç ise şöyle: Galatasaray 28.haftada deplasmanda Ankaragücü ve 29.haftada evinde Sivasspor ile karşılaşacak

Geçen sezon da 8 maçlık seri yakalamıştı

Galatasaray geçen sezonda Süper Lig'de yine ikinci yarıda üst üste 8 maç kazanmış pandemi nedeniyle lige verilen aradan hemen önce Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp serisini yitirmişti

Fatih Terim'in kariyeri boyunca Süper Lig'de en fazla galibiyet aldığı rakibi de 14 maçla Ankaragücü oldu.