Galatasaray'da Adnan Polat sürprizi!

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığa adaylığının ardından kulislerde eski başkan Adnan Polat'ın da ismi yüksek sesle dillendiriliyor.

Galatasaray'da geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olmayacağını ama hizmete devam edeceğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu dünkü toplantıda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

ADNAN POLAT SESLERİ YÜKSELİYOR

Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'ın da başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Ancak Polat'ın henüz kesin bir kararı yok.

Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde bir süredir fikir alışverişi yapsa da ortak aday olarak görülen Yiğit Şardan henüz net bir karar vermedi.

SON İSTİŞARELER SONUCU ADAY LİSTESİ OLUŞACAK

Geçtiğimiz aylarda da ismi geçen, camia tarafından sıkça takdir edilen eski yönetici Hakan Üstünberk, işlerinin yoğunluğu sebebiyle adaylığı düşünmüyordu. Fakat Mustafa Cengiz, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Hakan Üstünberk, ekseninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor.

TUNCER HUNCA'DAN ÖMER TÜMAY HAMLESİ

Öte yandan bir başka başkan adayı Tuncer Hunca'nın ise Ömer Tümay ile yola çıktığı gelen bilgiler arasında.