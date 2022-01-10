Galatasaray'da 7 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilecekler listesinde 7 futbolcu yer alıyor.
Terim'in gönderilecekler futbolcular listesinin ilk sırasında Luyindama yer alıyor. Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerini mumla aratan Luyindama için Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp devrede.
Galatasaray'ın Portekiz'in Famalicao takımından kiraladığı Gustavo Assuncao da gönderilecek oyuncular arasında yer alıyor. Terim'in fazla şans vermediği genç oyuncu ile yollar ayrılacak.
Sacha Boey'in sakatlığı sonrası eline geçen fırsatı iyi değerlendiremeyen ve taraftarın tepkisini çeken Yedlin'in sözleşmesinin fesh edilmesi bekleniyor.
Sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç Kara, Fatih Terim'in ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu ile Antalyaspor'un ilgilendiği iddia ediliyor.