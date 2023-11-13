Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor!

Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.

Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Victor Nelsson için gelen teklifler ise masaya yatırılacak. Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamayacağını söylemişti.

Leipzig ile görüşmeler sürüyor

Angelino'nun 20 maç olan satın opsiyonun kaldırılması için Leipzig ile görüşmeler sürüyor. İspanyol oyuncu bu sezon 17 maçta oynadı.