Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

TFF VE FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü futbolcuları ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübünün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.