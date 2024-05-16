Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber!

Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırılma meydana geldiği ve en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 24 yaşındaki yıldızla ilgili olarak, "Doktorlar değerlendiriyor. Sizlere açıklama yapacağız. İlk muayene sonuçları hiç umut verici değil" diye konuşmuştu.

Spalletti'den açıklama geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan İtalya'da Teknik Direktörü Luciano Spalletti, açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Aston Villa ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun bir ay sahalardan uzak kalacağı için 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almayacağını açıkladı.

Başarılı çalıştrıcı, 'Zaniolo ile konuştunuz mu?' şeklinde gelen soruya ise, "Evet, onunla daha önce konuşmuştum. Geri dönmesi çok zor" dedi.

Zaniolo: Sabırsızlanıyorum

Zaniolo, "Destekleri için Aston Villa taraftarları, İtalyan ve Türk taraftara teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Ne yazık ki ülkemi büyük bir turnuvada temsil etme hayalinden vazgeçmek zorunda kalacağım ama eminim ki o gün gelecek ve geldiğinde de çok güzel olacak." dedi.